Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|Bilanzvorlage
|
04.12.2025 22:23:05
HPE-Aktie dennoch in Rot: Bereinigter Gewinn über Erwartungen
Beim Umsatz verfehlte HPE die Markterwartungen. Nach 8,458 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,679 Milliarden US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 9,90 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.
Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erreichte der Non-GAAP-Gewinn von HPE 1,94 US-Dollar je Aktie. Hier hatten die Analysten einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 US-Dollar je Aktie erwartet, gegenüber 1,99 US-Dollar je Aktie im vorangegangenen Fiskaljahr.
Der Jahresumsatz war von den Experten auf 34,52 Milliarden US-Dollar geschätzt worden. Tatsächlich setzte Hewlett Packard Enterprise im abgeschlossenen Geschäftsjahr 34,296 Milliarden US-Dollar um. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 30,127 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.
Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie bewegt sich im nachbörslichen Handel zeitweise um 4,89 Prozent abwärts auf 21,78 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.mehr Nachrichten
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|19,74
|3,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.