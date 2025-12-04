Hewlett Packard Enterprise Aktie

Bilanzvorlage 04.12.2025 22:23:05

HPE-Aktie dennoch in Rot: Bereinigter Gewinn über Erwartungen

Spannung bei HPE: Am Donnerstagabend legte der Konzern die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor. So reagiert die Aktie.

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Hewlett Packard Enterprise (HPE) auf Non-GAAP-Basis einen Gewinn je Aktie (EPS) in Höhe von 0,62 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn von 0,579 US-Dollar je Aktie gerechnet. Im gleichen Quartal des Vorjahres lag das Non-GAAP-EPS noch bei 0,58 US-Dollar.

Beim Umsatz verfehlte HPE die Markterwartungen. Nach 8,458 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal meldete das Unternehmen nun 9,679 Milliarden US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 9,90 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erreichte der Non-GAAP-Gewinn von HPE 1,94 US-Dollar je Aktie. Hier hatten die Analysten einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 US-Dollar je Aktie erwartet, gegenüber 1,99 US-Dollar je Aktie im vorangegangenen Fiskaljahr.
Der Jahresumsatz war von den Experten auf 34,52 Milliarden US-Dollar geschätzt worden. Tatsächlich setzte Hewlett Packard Enterprise im abgeschlossenen Geschäftsjahr 34,296 Milliarden US-Dollar um. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 30,127 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.

Die an der NYSE gehandelte HPE-Aktie bewegt sich im nachbörslichen Handel zeitweise um 4,89 Prozent abwärts auf 21,78 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Palantir, NVIDIA, Apple & Co.: Die CFRA-Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Hewlett Packard Enterprise Co. 19,74 3,64% Hewlett Packard Enterprise Co.

