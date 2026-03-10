Hewlett Packard Enterprise Aktie

Zahlen präsentiert 10.03.2026 17:01:00

HPE-Aktie etwas tiefer: Hewlett Packard Enterprise enttäuscht die Markterwartungen

Am Montag steht die Bilanz von Hewlett Packard Enterprise auf der Agenda. So fielen die Zahlen des Unternehmens aus.

Für Hewlett Packard Enterprise ist das erste Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem sinkenden Gewinn zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,44 US-Dollar auf 0,31 US-Dollar und lag damit deutlich unter den Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,587 US-Dollar belaufen hatten.

Der Umsatz verbesserte sich im Berichtsquartal daneben von 7,85 Milliarden US-Dollar auf 9,3 Milliarden US-Dollar - hier hatten die Expertenschätzungen im Vorfeld bei 9,35 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die HPE-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 0,14 Prozent tiefer bei 21,77 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

