KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
27.02.2026 14:19:00
HPE Juniper Networking stellt neue PTX-Router für KI-Rechenzentren vor
Mit zwei neuen Router-Familien auf Basis des Express-5-Siliziums will HPE Juniper vor allem in Rechenzentren von Providern und Hyperscalern punkten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
