Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|
30.09.2026 15:12:28
HPE Wins $1.2 Bln Vultr Order For AMD Helios, Pre-market Shares Up
(RTTNews) - Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE), announced on Wednesday that it has secured a $1.2 billion order from cloud infrastructure provider Vultr to deploy AMD Helios AI Rack by HPE systems at U.S. data centers.
The company said this is the first order for new AMD Helios system, that integrates rack-scale compute, scale-up networking and liquid cooling.
The order builds on Vultr's collaboration with Juniper Networks, now part of HPE, and is part of HPE's AI Data Center Solutions portfolio designed with AMD for trillion-parameter model training and high-volume inference.
In pre-market activity on the NYSE, shares of HPE were up 4.30 percent, changing hands at $64.14, after closing Tuesday's regular session 1.82 percent lower.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
30.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.09.26
|S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|56,52
|4,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.