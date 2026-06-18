Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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18.06.2026 16:52:00
HPEs neuer Switch: QFX5140 liefert 16 Tbit/s auf 1 HE
Auf der HPE Discover 2026 stellte HPE Neuigkeiten für den Netzwerkbereich vor, darunter KI-gestützte Automatisierung und neue Juniper-Switches.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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