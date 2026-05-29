HPL Electric Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HPL Electric Power lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 4,80 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HPL Electric Power 5,78 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat HPL Electric Power im vergangenen Quartal 5,20 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HPL Electric Power 4,93 Milliarden INR umsetzen können.

HPL Electric Power hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 14,15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 14,58 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HPL Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 18,11 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,52 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at