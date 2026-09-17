HPN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HPN präsentierte in der am 15.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 USD. Im Vorjahr hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at