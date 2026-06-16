Bots Aktie

Bots für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088

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16.06.2026 06:00:14

HR must manage AI bots as well as humans, says Accenture executive

Matt Prebble says businesses will be forced to rethink leadership modelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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