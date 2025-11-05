Hrvatska Postanska Banka dd: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hrvatska Postanska Banka dd hat am 02.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,0 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 77,7 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at