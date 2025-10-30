Hrvatske Telekomunikacije DD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hrvatske Telekomunikacije DD lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,640 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,23 Prozent auf 301,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 291,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at