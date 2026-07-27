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27.07.2026 06:31:29
Hrvatske Telekomunikacije DD stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hrvatske Telekomunikacije DD hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,410 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 286,9 Millionen EUR gegenüber 276,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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