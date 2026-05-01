HS HYOSUNG gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HS HYOSUNG präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2087,27 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -117,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HS HYOSUNG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 366,98 Milliarden KRW im Vergleich zu 454,53 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at