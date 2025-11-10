HS HYOSUNG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HS HYOSUNG hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1447,96 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HS HYOSUNG ein EPS von 109,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HS HYOSUNG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 408,73 Milliarden KRW im Vergleich zu 454,09 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at