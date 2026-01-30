30.01.2026 06:31:29

HS HYOSUNG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HS HYOSUNG lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2556,80 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 487,00 KRW je Aktie vermeldet.

HS HYOSUNG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,71 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 57,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 456,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5413,79 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 596,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 409,90 Milliarden KRW, während im Vorjahr 910,39 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
