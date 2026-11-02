HS HYOSUNG stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HS HYOSUNG hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6842,86 KRW, nach 1455,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 467,35 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 408,73 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at