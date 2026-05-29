HS India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HS India hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,47 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HS India 0,260 INR je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 72,6 Millionen INR, gegenüber 73,2 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,81 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,00 INR. Im letzten Jahr hatte HS India einen Gewinn von 0,860 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HS India mit einem Umsatz von insgesamt 260,90 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,22 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -3,09 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at