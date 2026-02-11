|
11.02.2026 06:31:28
HS India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
HS India hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
HS India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,9 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
