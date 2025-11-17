|
HS Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
HS Industries stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 26,00 KRW gegenüber 119,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 405,05 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 450,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
