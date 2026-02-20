20.02.2026 06:31:28

HS Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HS Industries hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 148,82 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HS Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 419,00 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HS Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 447,01 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 543,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 175,28 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 790,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HS Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 781,04 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 867,73 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen