HS Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HS Industries hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 148,82 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HS Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 419,00 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HS Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 447,01 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 543,49 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 175,28 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 790,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HS Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 4,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 781,04 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 867,73 Milliarden KRW im Vorjahr.

