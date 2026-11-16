HS Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HS Industries lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 287,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 26,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,75 Prozent auf 389,88 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at