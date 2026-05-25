Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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25.05.2026 06:00:18
HS2 paid consultancies £65mn last year in run-up to project ‘reset’
Higher spending likely to raise questions about taxpayer-funded body’s approach to long-delayed railwayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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