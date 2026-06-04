Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
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04.06.2026 13:40:11
HSBC, AIA, Prudential shares slide after report of Hong Kong bank account curbs
The lenders are ramping up scrutiny of mainland Chinese clients opening savings and investment accountsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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