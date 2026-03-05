HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
05.03.2026 16:01:57
HSBC, Nationwide and Coventry raise rates on fixed mortgages amid Middle East crisis
Experts say Iran war could cause energy price shock that pushes up UK inflation, in turn forcing up interest ratesHSBC, Nationwide and Coventry building societies are the first big UK lenders to announce an increase in rates on their fixed mortgage deals as a result of the Middle East crisis, with brokers predicting others are likely to follow.Experts have said the war could trigger an energy price shock that pushes up UK inflation, which may in turn force the Bank of England to increase interest rates. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer treten nachmittags Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
02.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
02.03.26
|Montagshandel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
|62 825,00
|-1,80%
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|73,50
|0,00%
|HSBC Holdings plc
|14,76
|0,27%
|Middle East Holding Registered Shs
|1,53
|-4,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.