HSBC Holdings Aktie

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

05.03.2026 16:01:57

HSBC, Nationwide and Coventry raise rates on fixed mortgages amid Middle East crisis

HSBC, Nationwide and Coventry raise rates on fixed mortgages amid Middle East crisis

Experts say Iran war could cause energy price shock that pushes up UK inflation, in turn forcing up interest ratesHSBC, Nationwide and Coventry building societies are the first big UK lenders to announce an increase in rates on their fixed mortgage deals as a result of the Middle East crisis, with brokers predicting others are likely to follow.Experts have said the war could trigger an energy price shock that pushes up UK inflation, which may in turn force the Bank of England to increase interest rates.
Nachrichten zu HSBC Holdings plc

Analysen zu HSBC Holdings plc

03.03.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
03.03.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
10:35 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

