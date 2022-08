HSBC-Aktie: Deutliche Ergebnissteigerung im zweiten Quartal

Zudem kündigte die Bank an, im kommenden Jahr wieder Quartalsdividenden zahlen zu wollen.

Für die drei Monate per Ende Juni verzeichnet die HSBC Holdings Plc einen Nettogewinn von 5,49 Milliarden US-Dollar, nach 3,340 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Nettozinsertrag stieg um 13 Prozent auf 7,45 Milliarden Dollar, was hauptsächlich auf die steigenden Zinssätze zurückzuführen ist, wie das Bankhaus mit Hauptsitz in London und Fokus auf Asien mitteilte.

Die Nettozinsmarge erhöhte sich von 1,20 Prozent ein Jahr zuvor auf 1,35 Prozent. Der Betriebsaufwand ging um 5 Prozent zurück, da Kostensenkungsinitiativen und Kostendisziplin die steigenden Investitionen und die Inflation abschwächten.

Im laufenden Jahr rechnet die Bank weiterhin mit einem Kreditwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und prognostiziert einen Nettozinsertrag von mindestens 31 Milliarden Dollar für 2022 und von 37 Milliarden Dollar für 2023, basierend auf dem aktuellen Marktkonsens für die weltweiten Zentralbankzinsen.

Für die Jahre 2023 und 2024 stellte HSBC eine Dividendenausschüttungsquote von rund 50 Prozent in Aussicht.

"Wir verstehen und schätzen die Bedeutung der Dividende für alle unsere Aktionäre", sagte CEO Noel Quinn laut der Mitteilung. "Wir werden uns bemühen, die Dividende so schnell wie möglich wieder auf das Niveau von vor dem Jahr 19 der Krise zu bringen."

Die Bank sei zuversichtlich, ab 2023 eine Eigenkapitalrendite von mindestens 12 Prozent zu erzielen, "was unsere beste Rendite seit einem Jahrzehnt wäre", sagte er.

LONDON (Dow Jones)