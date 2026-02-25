HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dank Vermögensverwaltung 25.02.2026 07:39:39

HSBC-Aktie gefragt: Ergebnis fällt stärker aus als erwartet

HSBC-Aktie gefragt: Ergebnis fällt stärker aus als erwartet

Die britische Bank HSBC ihren operativen Gewinn dank guter Geschäfte mit der Verwaltung von Vermögen wohlhabender Leute 2025 gesteigert.

Der um Währungs- und Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar (31 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte die HSBC am Dienstag in Hongkong und London mit. Wegen Sonderbelastungen wie der Abschreibung auf eine Beteiligung in China sank das Ergebnis vor Steuern hingegen um rund sieben Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet.

Die Aktie der Großbank, die den Großteil ihres Geldes in Asien verdient, dreht am Mittwoch nach einem schwachen Start an der Börse in Hongkong ins Plus und gewinnt zeitweise 3,4 Prozent auf 139,90 HKD.

/zb/stw/mis

HONGKONG/LONDON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

HSBC-Aktie im Plus: Offenbar SRT-Transaktion im Milliardenwert möglich

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

mehr Nachrichten