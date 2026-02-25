HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|Dank Vermögensverwaltung
|
25.02.2026 07:39:39
HSBC-Aktie gefragt: Ergebnis fällt stärker aus als erwartet
Der um Währungs- und Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar (31 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte die HSBC am Dienstag in Hongkong und London mit. Wegen Sonderbelastungen wie der Abschreibung auf eine Beteiligung in China sank das Ergebnis vor Steuern hingegen um rund sieben Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet.
Die Aktie der Großbank, die den Großteil ihres Geldes in Asien verdient, dreht am Mittwoch nach einem schwachen Start an der Börse in Hongkong ins Plus und gewinnt zeitweise 3,4 Prozent auf 139,90 HKD.
/zb/stw/mis
HONGKONG/LONDON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
06:21
|HSBC says capital ratios need to improve before it resumes buybacks (Financial Times)
|
24.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.02.26
|Ausblick: HSBC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
23.02.26
|FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
18.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)