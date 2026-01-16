HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

Life Singapore 16.01.2026 14:33:40

HSBC-Aktie im Minus: Rückzug aus Singapurer möglich

HSBC-Aktie im Minus: Rückzug aus Singapurer möglich

HSBC plant eine strategische Überprüfung ihres Versicherungsgeschäfts in Singapur.

Untersucht werden alle Optionen für HSBC Life Singapore, wie der Finanzkonzern nach Angaben vom Freitag mitteilte.

Der Schritt sei Teil der "fortlaufenden globalen Vereinfachung" der Bank. HSBC konzentriere sich darauf, Marktanteile dort auszubauen, wo der Konzern über einen "klaren Wettbewerbsvorteil" mit Blick auf weiteres Wachstum verfügt.

Vermögensverwaltung und Wholesale Banking in Singapur wachsen laut HSBC weiter. Die Bank beabsichtige zudem, weiterhin Versicherungsprodukte in dem Stadtstaat anzubieten. Er bleibe ein bevorzugter Markt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Singapur war 2024 mit einem Vorsteuerergebnis von 1,4 Milliarden Dollar der fünftgrößte Gewinnbringer der HSBC.

2024 hatte HSBC unter CEO Georges Elhedery eine neue Organisationsstruktur vorgestellt, um die Bank zu straffen und Kosten zu senken.

Die nach Marktwert größte Bank Europas kündigte seinerzeit die Aufteilung in die Regionen Hongkong und Großbritannien an. Zudem soll das Firmenkundengeschäft außerhalb dieser beiden Märkte mit dem Institutional Banking verschmolzen werden.

Die neue Struktur umfasst zudem eine Einheit für International Wealth und Premier Banking, in der die Vermögensverwaltung und das Private Banking gebündelt sind.

Geografisch trennte das Institut zudem zwischen "östlichen Märkten" in Asien und dem Nahen Osten sowie "westlichen Märkten" in Europa und Amerika. Die HSBC richtet ihr Geschäft verstärkt auf Asien, wo sie den Großteil ihrer Gewinne erwirtschaftet, während sie sich aus westlichen Märkten wie den USA, Kanada und Frankreich zurückzieht.

Im Londoner Handel verliert die HSBC-Aktie zeitweise 0,52 Prozent auf 12,30 Pfund.

DJG/DJN/rio/sha

DOW JONES

Analysen zu HSBC Holdings plc

08.01.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
05.12.25 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
02.12.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
02.12.25 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

HSBC Holdings plc (Spons. ADRs) 71,00 0,00% HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
HSBC Holdings plc 14,20 -0,14% HSBC Holdings plc

