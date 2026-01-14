HSBC Holdings Aktie
WKN: 924153 / ISIN: US4042804066
|Risikotransfer
|
14.01.2026 12:23:40
HSBC-Aktie im Plus: Offenbar SRT-Transaktion im Milliardenwert möglich
Die Größe des SRT entspreche etwa 10 Prozent des Referenzportfolios, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die endgültigen Bedingungen des potenziellen Geschäfts seien noch Gegenstand von Gesprächen mit Investoren. Die HSBC wollte dies auf Nachfrage von Bloomberg nicht kommentieren.
Bei SRTs handelt es sich um eine strukturierte Finanztransaktion (Verbriefung), die es Banken und Kreditgebern ermöglicht, Teile des Kreditrisikos eines Kredit- oder Vermögensportfolios an Drittinvestoren zu übertragen, zum Beispiel durch die Ausgabe von Schuldtiteln oder über synthetische Strukturen wie etwa Garantien. Einer der attraktivsten Aspekte von SRT-Transaktionen ist die Kapitalentlastung. Durch die Auslagerung von Risiken reduzieren Banken das Kapital, das sie für bestimmte Vermögen vorhalten müssen, und schaffen so in ihrer Bilanz Platz für neue Geschäfte.
In London steigt die HSBC-Aktie zeitweise 0,35 Prozent auf 12,17 Pfund.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|
31.12.25
|HSBC-Ausblick 2026: So sollten Anleger das erste Quartal strategisch nutzen (finanzen.at)
|
03.12.25
|HSBC-Aktie gibt nach: Brendan Nelson steigt zum Chairman auf (Dow Jones)
|
28.10.25
|HSBC-Aktie steigt dennoch: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage schmälert Gewinn (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: HSBC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25