HSBC Holdings Aktie
WKN: 924153 / ISIN: US4042804066
|Vorwurf: Steuerhinterziehung
|
08.01.2026 14:42:00
HSBC-Aktie im Plus: Steuerbetrugsstrafe in Frankreich belastet Kurs nicht
Die Ermittlungen bezogen sich auf Vorwürfe, dass die französische Niederlassung von HSBC zwischen 2014 und 2019 Handelsgeschäfte mit konzerninternen Dividendenarbitragetransaktionen getätigt habe, um von der Steuerbefreiung solcher Transaktionen zu profitieren. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um schweren Steuerbetrug.
Es ist nicht das erste Mal, dass HSBC mit den französischen Steuerbehörden in Konflikt gerät. Im Jahr 2017 zahlte die Schweizer Privatbankabteilung der Bank rund 300 Millionen Euro, um Vorwürfe auszuräumen, sie habe Kunden bei der Steuerhinterziehung in Frankreich unterstützt.
Die HSBC-Aktie notiert am Donnerstag in London zeitweise 0,30 Prozent höher bei 11,94 GBP.
DJG/DJN/rio/brb
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|
31.12.25
|HSBC-Ausblick 2026: So sollten Anleger das erste Quartal strategisch nutzen (finanzen.at)
|
03.12.25
|HSBC-Aktie gibt nach: Brendan Nelson steigt zum Chairman auf (Dow Jones)
|
28.10.25
|HSBC-Aktie steigt dennoch: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage schmälert Gewinn (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: HSBC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|HSBC-Aktie verliert: Milliarden wegen Madoff-Verstrickung zurückgestellt (Dow Jones)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: HSBC präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|HSBC will Hang Seng Bank vollständig kaufen - Kurssprung bei Hang Seng Bank-Aktie (Dow Jones)
|
01.09.25
|HSBC-Aktie steigt: Wer wird neuer HSBC-Chairman? Ex-Barclays-CFO Kheraj ist Favorit (Dow Jones)