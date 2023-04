HSBC-Aktie in Grün: Aktionäre sollen gegen Abspaltung des Asien-Geschäfts stimmen

HSBC hat seine Aktionäre dazu aufgerufen, auf der Jahreshauptversammlung am 5. Mai in London gegen die Beschlussvorlage über eine Umstrukturierung von HSBC Asia Pacific zu stimmen.

Deren Umsetzung werde einen erheblichen Wertverlust für die Aktionäre zur Folge haben, erklärte das Geldhaus mit Sitz in London. Der größte Einzelaktionär, die chinesische Versicherung Ping An, drängt auf einen Umbau.

HSBC erklärte, 2022 und in diesem Jahr habe es mehr als 20 Treffen mit Ping An gegeben. Der HSBC-Vorstand habe die Optionen für HSBC Asia Pacific unvoreingenommen und mit Beratern unter finanziellen, rechtlichen und buchhalterischen Gesichtspunkten bewertet und die Schlussfolgerungen für HSBC Asia Pacific daraus anschließend mit Ping An erörtert.

HSBC ist der Meinung, dass die eigene Strategie funktioniert und zu besseren Renditen führen wird. Auch sei man zuversichtlich, die Dividende wieder auf das Niveau von vor der Covid-Pandemie bringen zu können. Darüber hinaus wird nach Abschluss des Verkaufs von HSBC Kanada eine Sonderdividende von 0,21 Dollar pro Aktie erwogen, die 2024 ausgezahlt werden könnte.

Am Dienstag hatte Ping An seinen ursprünglichen Vorschlag, das Asiengeschäft der Bank abzuspalten, zu einer "strategischen Restrukturierungslösung" abgeschwächt. Ping An erklärte, mit einem solchen Schritt bekäme HSBC eine Mehrheitsbeteiligung an einem börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Hongkong.

Ping An drängt seit mehr als einem Jahr auf einen Umbau des Finanzkonzerns, um den Wert der HSBC-Aktie zu steigern. Laut Factset hält Ping An rund 8,3 Prozent der HSBC-Aktien.

In London gewinnen die HSBC-Aktie zeitweise 0,52 Prozent auf 5,76 Pfund.

