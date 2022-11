HSBC-Aktie nahe Nulllinie: HSBC verringert Anzahl der britischen Filialen 2023 um ein Viertel

Wie die Bank mitteilte, wird sie ab April kommenden Jahres 114 Filialen in Großbritannien schließen. Das Kreditinstitut verweist auf ein geändertes Kundenverhalten.

Die Nutzung des Filialnetzwerkes durch die Kunden sei in den vergangenen fünf Jahren um knapp zwei Drittel gesunken, so die Bank. Die Pandemie habe den Trend, dass mehr Kunden ihre Bankgeschäfte online erledigen, noch verstärkt. In den meisten der zu schließenden Zweigstellen sei die Kundenfrequenz um mindestens 50 Prozent gesunken. Übrig bleiben werden noch 327 Filialen.

Wie viele Mitarbeiter von den Schließungen betroffen sein werden, teilte die HSBC nicht mit.

Im Londoner Börsenhandel verliert die HSBC-Aktie zeitweise 0,02 Prozent auf 5,10 Pfund.

LONDON (Dow Jones)