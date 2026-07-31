HSBC-Aktie profitiert: Australisches Kreditportfolio geht für Milliardensumme an Blackstone

Die HSBC Holdings hat dem Verkauf ihres australischen Portfolios für Privat- und Immobilienkredite im Wert von 25 Milliarden US-Dollar an das Private-Equity-Unternehmen Blackstone zugestimmt.

Die britische Bank setzt damit die Umstrukturierung ihres Geschäfts fort und konzentriert sich auf ihre Kernmärkte.

Virgo BidCo, ein Unternehmen, das sich vollständig im Besitz von Fonds befindet, die von Blackstone-Tochtergesellschaften verwaltet werden, wird das Portfolio erwerben, teilte HSBC am Freitag mit. Den Rest ihres australischen Privatkundengeschäfts werde die Bank in den nächsten 18 Monaten abwickeln. Das Firmenkunden- und institutionelle Bankgeschäft, die Vermögensverwaltung und das Private-Banking-Geschäft der Bank in Australien sollen in der Niederlassung in Sydney konsolidiert werden.

HSBC teilte mit, sie rechne mit damit verbundenen Restrukturierungskosten und Abschreibungen in Höhe von 300 Millionen Dollar. HSBC geht davon aus, dass die Transaktion mit Blackstone vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis zum ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein wird.

Die nach Bilanzsumme größte Bank Europas durchläuft derzeit einen umfassenden Umbau. Sie senkt die Kosten und verschlankt die Abläufe. Gleichzeitig beschleunigt sie ihre Ausrichtung auf Asien, wo sie den Großteil ihrer Gewinne erwirtschaftet.

Im Februar sagte Chief Executive Georges Elhedery, dass HSBC auf dem besten Weg sei, sich aus nicht-strategischen und renditeschwachen Geschäftsbereichen zurückzuziehen. Das Ziel, die Kosten um 1,5 Milliarden US-Dollar zu senken, werde voraussichtlich bis zum ersten Halbjahr und damit sechs Monate früher als geplant erreicht.

Vergangene Woche teilte die Bank mit, dass sie ihr Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft in Singapur für 2,1 Milliarden Dollar an die Allianz verkaufen werde. Zu den weiteren jüngsten Veräußerungen gehören der Verkauf des internationalen Vermögensverwaltungs- und Premier-Banking-Geschäfts in Indonesien an Singapurs Oversea-Chinese Banking Corp., das britische Lebensversicherungsgeschäft an Chesnara sowie das deutsche Private-Banking-Geschäft an BNP Paribas.

Für die HSBC-Aktie geht es im Londoner Handel zwischenzeitlich 0,66 Prozent auf 15,97 GBP hoch.

DOW JONES