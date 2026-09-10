HSBC Holdings Aktie

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WKN: 924153 / ISIN: US4042804066

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Nachfolgersuche 10.09.2026 11:35:41

HSBC-Aktie schwächelt: Finanzchefin kündigt ihren bevorstehenden Rücktritt an

HSBC-Aktie schwächelt: Finanzchefin kündigt ihren bevorstehenden Rücktritt an

HSBC muss sich einen neuen CFO suchen. Wie die Bank mitteilte, will die amtierende Finanzchefin Pam Kaur im nächsten Jahr von ihrem Amt zurücktreten.

Das genaue Datum ihres Ausscheidens wurde noch nicht genannt. Die Suche nach einem Nachfolger für Kaur ist bereits im Gange. Dabei werden den weiteren Angaben zufolge sowohl interne als auch externe Kandidaten in Betracht gezogen. Kaur soll eine beratende Rolle übernehmen, um bei der Nachfolge zu helfen.

Die HSBC-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 1,76 Prozent auf 15,22 Pfund.

DJG/DJN/brb/ros

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14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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