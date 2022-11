HSBC-Aktie schwächer: Größter HSBC-Aktionär besorgt über Performance - Konzernumbau gefordert

Die chinesische Versicherung Ping An, die mit 8,3 Prozent an der HSBC plc beteiligt ist, fordert einen radikalen Umbau des Konzerns inklusive eines möglichen Verkaufs von großen Unternehmensteilen, um den Gewinn zu erhöhen und den Aktienkurs in die Höhe zu treiben.

"Als einer der größten Aktionäre von HSBC sind wir höchst besorgt über die Performance, die Dividenden und die Marktkapitalisierung", schrieb Huang Yong, Chairman von Ping An Asset Management. "HSBCs Performance liege deutlich unter der der Vergleichsgruppe und deutlich unter den Erwartungen der meisten Aktionäre."

Der Aktionär rief dazu auf, die Kosten zu senken und die Verlagerung von Kapital und Personal nach Asien zu beschleunigen. Er würde auch eine Abspaltung von Teilen des Unternehmens unterstützen.

Der chinesische Versicherer betreibt schon seit Monaten eine Kampagne für Veränderungen bei der HSBC. Bisher hat er seine Forderungen aber nicht öffentlich dargelegt. Über externe Berater hatte Ping An vorgeschlagen, das Asien-Geschäft der Bank, das den Löwenanteil zum Konzerngewinn beiträgt, vom Rest des Unternehmens abzuspalten.

Ping An ist seit 2015 an HSBC beteiligt. Die Spannungen nahmen zu, als die Bank 2020 ihre Dividende gemäß den Forderungen der britischen Regulierungsbehörden aussetzte. Seither hat sie wieder Dividenden gezahlt, die aber nicht so hoch ausfielen wie vor der Pandemie. Zudem senkt sie die Kosten und konzentriert sich mehr auf Asien, während sie ihr Geschäft in Nordamerika und Teilen Europas verkleinert.

In einer Stellungnahme der Bank hieß es, Yongs Kritik basiere auf Statistiken, die die Performance in den vergangenen Quartalen ausklammere. "Wir schauen sehr genau auf die Kosten, indem wir die Effizienz in der Organisation erhöhen", so die Bank. "Wir bleiben auf Kurs, alle unsere Finanzziele zu erreichen.

In London verliert die HSBC-Aktie zeitweise 1,13 Prozent auf 4,84 Pfund.

