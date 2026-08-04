HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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04.08.2026 06:27:11
HSBC beats estimates with US$10.1 billion quarterly profit, announces fresh US$1 billion stock buyback
The lender will consider hiking its bonus pool if performance keeps up, says CEO Georges ElhederyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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