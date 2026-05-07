HSBC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HSBC hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat HSBC mit einem Umsatz von insgesamt 34,15 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,67 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at