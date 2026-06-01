HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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01.06.2026 04:14:44
HSBC CEO pitches Hong Kong clients, hires more bankers after setbacks
[HONG KONG] HSBC is redoubling efforts to revive its flagging Hong Kong investment banking franchise, deploying its top leadership to win back...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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