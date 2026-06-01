HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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01.06.2026 04:14:44
HSBC CEO pitches to Hong Kong clients, hires more bankers amid stiff competition
Lender trying to rebuild market share after a major global restructuring of its investment bank early last year triggered many senior departuresWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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