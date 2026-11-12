HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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12.11.2026 02:41:10
HSBC explores bolstering Singapore to balance China reliance
It plans to combine its major banking services in Singapore under one entity over the next few yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu HSBC Holdings plc
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
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|Barclays Capital
|29.10.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|28.10.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
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|Barclays Capital
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|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
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|28.10.26
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