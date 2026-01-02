HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
02.01.2026 20:16:17
HSBC files bankruptcy petitions against senior members of Barclay family
Proceedings come as ailing business empire that owned Telegraph owes large debtsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu HSBC Holdings plcmehr Nachrichten
|
02.01.26
|HSBC files bankruptcy petitions against senior members of Barclay family (Financial Times)
|
02.01.26
|STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 freundlich (finanzen.at)
|
02.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
31.12.25
|HSBC-Ausblick 2026: So sollten Anleger das erste Quartal strategisch nutzen (finanzen.at)
|
31.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
31.12.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plcmehr Analysen
|05.12.25
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings PLC ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADRs
|60 325,00
|-0,04%
|HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|68,50
|2,24%
|HSBC Holdings plc
|13,72
|1,63%
|Members Co Ltd
|1 278,00
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.