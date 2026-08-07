HSBC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HSBC hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 309,96 ARS, nach 149,33 ARS im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 55 844,16 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HSBC einen Umsatz von 42 657,92 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at