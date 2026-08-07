HSBC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HSBC hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,71 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,59 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at