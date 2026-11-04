HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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04.11.2026 01:00:02

HSBC Holdings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, HSBC Holdings (NYSE:HSBC) announced broad-based revenue growth of 5% to $18.7 billion and reiterated its full-year performance guidance. Disciplined expense control combined with structural growth in Asian wealth management positions the banking giant to sustain profitability while returning capital to shareholders.

Three key takeaways stand out for long-term investors.

Capital efficiency strengthens as upcoming regulatory updates unlock fresh lending capacity and capital returns. Lower risk-weighted asset calculations under new framework guidelines provide additional capital flexibility for share repurchases while management maintains its 50% dividend payout target.

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29.10.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
29.10.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
28.10.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
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HSBC Holdings plc 15,98 0,99% HSBC Holdings plc
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