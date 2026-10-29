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29.10.2026 06:31:29
HSBC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
HSBC hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HSBC ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat HSBC im vergangenen Quartal 38,46 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HSBC 37,50 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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