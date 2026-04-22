Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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22.04.2026 06:40:19
HSBC is said to shortlist Allianz, Sumitomo for Singapore insurer
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