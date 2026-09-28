HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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28.09.2026 07:01:05
HSBC makes big push for affluent clients in India to fuel growth
The lender plans to expand to 46 branches across 34 cities in the country over the next two years, from 34 branches...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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