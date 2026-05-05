HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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05.05.2026 08:08:10
HSBC misses profit estimates on fraud-related credit loss, Iran war risks
Its shares declined as much as 4.25% in early afternoon Hong Kong tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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