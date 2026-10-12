HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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12.10.2026 16:26:44
HSBC moves to Wall Street bonus model, cuts fixed-pay deals
The overhaul is part of a broader restructuring since Georges Elhedery took over as CEOWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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