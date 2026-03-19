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HSBC Holdings Aktie

HSBC Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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19.03.2026 02:37:11

HSBC mulls deep job cuts from multi-year AI-fuelled overhaul

Global banks will eliminate as many as 200,000 positions in the next three to five yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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