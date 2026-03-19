HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
19.03.2026 02:37:11
HSBC mulls deep job cuts from multiyear AI-fuelled overhaul
Global banks will eliminate as many as 200,000 positions in the next three to five yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
18.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.03.26
|FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel hätte eine Investition in HSBC von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.03.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)