30.10.2025 06:31:28
HSBC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HSBC hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 SGD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HSBC ein EPS von 0,090 SGD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 48,44 Milliarden SGD, gegenüber 55,44 Milliarden SGD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,63 Prozent präsentiert.
